Жителя Краснодара, планировавшего подрыв ж/д путей, будут судить

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Краснодара — гражданина Украины. Мужчину обвиняют в подготовке террористического акта, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и оказании помощи противнику против безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Следствие установило, что 12 мая фигурант получил от представителя СБУ задание совершить теракт на территории Краснодарского края. Ему также передали информацию о местонахождении самодельного взрывного устройства. В тот же день обвиняемый забрал черный пакет с бомбой и перенес ее в безлюдное место, где ожидал дальнейших указаний от украинских спецслужб.

13 мая мужчина получил конкретное задание — взорвать железнодорожные пути возле одного из садовых товариществ в Краснодаре. Довести план до конца украинцу не удалось. 15 мая его преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

Расследование проводило следственное подразделение УФСБ по Краснодарскому краю. Дело направлено в Южный окружной военный суд. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Алина Зорина