В Новороссийске утвердили 15 пляжей для купания

Власти Новороссийска утвердили список пляжных территорий, разрешенных для купания. В перечень вошли 15 участков, согласно постановлению №787, опубликованному на сайте администрации города.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В рамках документа в Новороссийске обозначили границы зон отдыха и других территорий, предназначенных для рекреационных целей. Заместитель главы города Екатерина Степаненко подписала постановление, которое закрепило в качестве разрешенных для купания следующие пляжи:

  • Рекреационная зона «Дельфин»
  • Рекреационная зона «Матрос»
  • Центральный городской пляж
  • Рекреационная зона «Русское море»
  • Рекреационная зона «Адмирал»
  • Рекреационная зона «Нептун»
  • Рекреационная зона «Кристалл»
  • Рекреационная зона «Лагуна»
  • Пляж «Суджукская коса»
  • Пляж «Алексино»
  • Рекреационная зона «Алмаз»
  • Рекреационная зона «Мысхако»
  • Пляж «Широкая Балка»
  • Пляж «Южная Озереевка»
  • Пляж «Дюрсо»

Постановлением утвердили и участки для размещения точек проката маломерных судов. Базы-стоянки будут установлены на Суджукской косе и в Алексино, в Мысхако, Южной Озереевке и в районе базы «Моряк». Администрация также внесла в список базы-стоянки «Приморская», «Мыс» и «Терраса».

На десяти участках береговой линии прокат маломерных судов будет запрещен, о чем свидетельствует подписанная документация. Использование катамаранов и прочих объектов ограничили на участке от Алексино до Мысхако, в границах рекреационной зоны «Мысхако», а также на побережье от Мысхако до Широкой Балки, оттуда — до Лобановой щели через Южную Озереевку, Дюрсо и Сухую щель.

София Моисеенко

