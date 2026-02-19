В Новороссийске утвердили 15 пляжей для купания

Власти Новороссийска утвердили список пляжных территорий, разрешенных для купания. В перечень вошли 15 участков, согласно постановлению №787, опубликованному на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В рамках документа в Новороссийске обозначили границы зон отдыха и других территорий, предназначенных для рекреационных целей. Заместитель главы города Екатерина Степаненко подписала постановление, которое закрепило в качестве разрешенных для купания следующие пляжи:

Рекреационная зона «Дельфин»

Рекреационная зона «Матрос»

Центральный городской пляж

Рекреационная зона «Русское море»

Рекреационная зона «Адмирал»

Рекреационная зона «Нептун»

Рекреационная зона «Кристалл»

Рекреационная зона «Лагуна»

Пляж «Суджукская коса»

Пляж «Алексино»

Рекреационная зона «Алмаз»

Рекреационная зона «Мысхако»

Пляж «Широкая Балка»

Пляж «Южная Озереевка»

Пляж «Дюрсо»

Постановлением утвердили и участки для размещения точек проката маломерных судов. Базы-стоянки будут установлены на Суджукской косе и в Алексино, в Мысхако, Южной Озереевке и в районе базы «Моряк». Администрация также внесла в список базы-стоянки «Приморская», «Мыс» и «Терраса».

На десяти участках береговой линии прокат маломерных судов будет запрещен, о чем свидетельствует подписанная документация. Использование катамаранов и прочих объектов ограничили на участке от Алексино до Мысхако, в границах рекреационной зоны «Мысхако», а также на побережье от Мысхако до Широкой Балки, оттуда — до Лобановой щели через Южную Озереевку, Дюрсо и Сухую щель.

София Моисеенко