Прокуратура Краснокамска проводит проверку после аварии на сетях водоснабжения

Прокуратурой Краснокамска взят на контроль ход устранения последствий коммунальной аварии в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Ранее было установлено, что 17 и 18 февраля в ходе проведения работ по реконструкции сетей подрядной организацией были повреждены водопроводные сети. Это привело к прекращению подачи водоснабжения жителям Краснокамска.

Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц подрядной организации, проводившей работы, а также органов местного самоуправления.

Вчера сообщалось, что при проведении реконструкции инженерных путей в Краснокамске на ул. Шоссейная подрядчик повредил трубу. В результате из-за затопления был перекрыт участок дороги от ул. Школьная до ул. Геофизиков. На период аварийных работ все автобусные маршруты перенаправлены по ул. Большевистская.