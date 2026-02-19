Прокуратура требует изъять имущество у экс-главы Лабинского района

Лабинская межрайонная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества стоимостью свыше 500 млн руб. у бывшего главы района, его заместителя и экс-начальника следственного отдела полиции за участие в коррупционной схеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства выявила нарушения со стороны должностных лиц. Чиновники незаконно оформили земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 1502,3 га на подконтрольное им юридическое лицо — ООО «Агрофирма Союз», минуя публичные процедуры.

Компания была специально создана для управления имуществом и получения неправомерной прибыли. Должностные лица длительное время извлекали выгоду через подконтрольных лиц из источников, не предусмотренных законодательством. При этом они скрывали достоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи, что отнесено федеральным законодательством к актам коррупции.

Для возврата в доход Российской Федерации незаконно выбывшего имущества и активов прокуратура подала исковое заявление об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Агрофирма Союз».

На движимое и недвижимое имущество юридического лица, а также на банковские счета наложены аресты.

