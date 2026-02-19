В Ростове не будут отключать воду из-за рухнувшего коллектора на Орской

В Ростове-на-Дону не планируют отключать водоснабжение из-за рухнувшего участка коллектора на ул. Орской. Сточные воды от ближайших домов откачивает дизельная перекачивающая установка. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

Фото: пресс-служба «Ростовводоканала»

По данным предприятия, обрушился участок самотечного канализационного коллектора, который транспортирует сточные воды из ЖК «Платовский» и района Ростовского моря.

Ремонт проводят две бригады и 10 единиц спецтехники. На данный момент на объекте заменено 24 м трубопровода. По предварительным оценкам, перекладке подлежит еще около 12 м.

Причиной повреждения коллектора на предприятии назвали дополнительную нагрузку, на которую не рассчитан трубопровод.

«По словам местных жителей, ассенизаторские машины продолжают нелегально сливать бытовые отходы в канализационные колодцы по ул. Орской, несмотря на предпринимаемые меры»,— отметили в организации.

«Ростовводоканал» регулярно устраивал проверки и передавал данные о нелегальных перевозчиках в соответствующие органы. Некоторые из нарушителей были оштрафованы по решению суда.

Наталья Белоштейн