В Челябинске отложили введение штрафов за несвоевременную эвакуацию самокатов

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Челябинской области одобрил изменения в законопроект о штрафах за нарушение правил эксплуатации электросамокатов после первого чтения. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поправками уточняется, что ответственность будет наступать за передвижение на самокатах по скверам, паркам, городским садам, набережным, пляжам и аналогичным зонам. Зоны запрета установят муниципальные нормативные акты.

Кроме того, ко второму чтению снижены штрафы «до соразмерных нарушению» за отказ операторов кикшеринга эвакуировать брошенные транспортные средства, а сроки для перевозки установят разумные. Введение штрафов для операторов отложено до 1 сентября 2026 года.

Законопроект определяет зону ответственности сервисов кикшеринга и арендаторов электросамокатов. В первом чтении утвердили штрафы за неправильную парковку, езду в запрещенных для этого зонах и за отказ собственников перевозить транспортные средства на разрешенное место стоянки. Для юридических лиц штрафы определили в размере от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.

Во втором чтении законопроект рассмотрят на заседании 26 февраля.

Виталина Ярховска