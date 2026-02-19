В 2025 году в денежном выражении совокупный объем купленного в Казани золота составил 494,4 млн руб. На тысячу жителей столицы Татарстана пришлось 13,3 грамма золота, сообщила пресс-служба Sokolov.

Фото: Chopard За год казанцы приобрели золота на 494,4 млн рублей

Аналитический центр компании представил рейтинг городов по объему покупки золота в 2025 году. Показатель рассчитывался как вес приобретенного золота на каждую тысячу жителей. Казань заняла девятое место в рейтинге.

Лидером по покупке золота стал Санкт-Петербург с показателем 36,6 грамма на тысячу жителей. В городе приобрели золота на 2,5 млрд руб. Москва заняла второе место — 36,1 грамма, общий объем купленного золота оценивается в 5,7 млрд руб. Третью строчку занял Воронеж с индексом 24,5 грамма и объемом 455,6 млн руб.

Анна Кайдалова