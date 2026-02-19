На Ставрополье пресекли нелегальное производство лапши и чипсов на 20 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и УФСБ по Ставропольскому краю обнаружили в Лермонтове нелегальное производство чипсов и лапши быстрого приготовления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трое подозреваемых задержаны. Из производства изъят контрафакт на 20 млн рублей.

Установлено, что фигуранты прибыли в Лермонтов из Подмосковья и Якутии в марте 2025 года. Тогда же они организовали нелегальное производство чипсов и лапши быстрого приготовления в нескольких цехах. На упаковку наносились логотипы популярных брендов.

Производство продуктов питания велось без контроля со стороны государственных органов.

Наталья Белоштейн