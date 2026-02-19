Количество преступлений в Новороссийске сократилось почти на 6%

В Новороссийске по итогам 2025 года зафиксировали снижение количества зарегистрированных преступлений. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные врио начальника УМВД Новороссийска Александра Великого, квартирных краж стало меньше на 70,4%.

Количество преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью сократилось на 25%, грабежей стало меньше на 7,4%, а краж — на 7,9%. Статистика хищения телефонов снизилась на 40,2%, фактов угона транспорта за 12 месяцев зарегистрировали на 33,3% меньше, чем было в прошлом отчетном периоде.

В сфере противодействия коррупции и в экономическом направлении за год выявили 192 правонарушения. 168 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких, к уголовной ответственности привлекли 45 человек. Трое обвиняемых пошли под суд по статьям о получениях взятки, в отношении двоих граждан возбудили дела о даче взятки.

Кроме того, в Новороссийске наблюдается снижение динамики дистанционных мошенничеств. Как сообщил Александр Великий, количество мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий снизилось на 10,5%, краж с банковских счетов стало меньше на 41,3%. Согласно официальным данным, за 2025 год более тысячи жителей города стали жертвами дистанционных мошенников.

София Моисеенко