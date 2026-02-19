Жители Ростовской области стали в 1,5 раза чаще брать кредиты на образование

В 2025 году жители Ростовской области стали в 1,5 раза чаще брать льготные образовательные кредиты с господдержкой. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Спрос на образовательные кредиты в регионе за год вырос в 1,5 раза, а объем выдач — на 60%.Всего кредиты получили 1,5 тыс. человек, общая сумма выдач за год превысила 330 млн руб.»,— рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, ее слова приводятся в сообщении.

Чаще всего кредиты берут люди до 25 лет — на них пришлось 85% от общего числа заемщиков в 2025 году. Еще 9% кредитов оформили люди в возрасте 25–35 лет, а 6% — заемщики старше 35 лет. 47% образовательных кредитов, оформленных в прошлом году на Юге России и Северном Кавказе, составляют суммы до 100 тыс. руб. Еще 36% заемщиков взяли кредиты в размере от 100 до 200 тыс. руб. Доля кредитов от 200 до 300 тыс. рублей достигла 10%, а займы свыше 300 тыс. руб. выбирают 7% студентов.

Мария Иванова