В Ессентуках совершено нападение на сотрудников службы отлова животных

На сотрудников службы отлова бездомных животных в Ессентуках напали неизвестные и пытались поджечь их машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Напомню, как работает служба отлова: специалисты усыпляют животных специальными дротиками и отвозят в пункт временного содержания, где животных стерилизуют и вакцинируют», — отметил господин Крутников.

Глава города добавил, что несмотря на то, что в городе запрещено выпускать собак на улицы, 70% животных находятся на самовыгуле. Кроме этого, сами жители препятствуют работе службы отлова по созданию безопасной среды

Наталья Белоштейн