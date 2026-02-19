Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ессентуках совершено нападение на сотрудников службы отлова животных

На сотрудников службы отлова бездомных животных в Ессентуках напали неизвестные и пытались поджечь их машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Владимир Крутников.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Напомню, как работает служба отлова: специалисты усыпляют животных специальными дротиками и отвозят в пункт временного содержания, где животных стерилизуют и вакцинируют», — отметил господин Крутников.

Глава города добавил, что несмотря на то, что в городе запрещено выпускать собак на улицы, 70% животных находятся на самовыгуле. Кроме этого, сами жители препятствуют работе службы отлова по созданию безопасной среды

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все