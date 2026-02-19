Объем депозитов в республиках Северного Кавказа вырос на 72%

Портфель средств физических и юридических лиц Сбербанка в республиках Северного Кавказа достиг почти 500 млрд руб. в 2025 году, увеличившись на 72% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

За прошедший год суммарный объем депозитов вырос с 288 млрд до 500 млрд руб. Основную долю составляют средства частных клиентов — 316 млрд руб. Корпоративный сегмент аккумулировал 179 млрд руб.

Наиболее динамично развивался бизнес-сектор, где портфель увеличился почти втрое. При этом розничные клиенты по-прежнему формируют большую часть вкладов банка в регионе.

По объему накоплений лидирует Дагестан с показателем 135,6 млрд руб. Вторую позицию занимает Северная Осетия-Алания — 64,3 млрд руб., третью — Кабардино-Балкария с 54 млрд руб.

Самые высокие темпы прироста зафиксированы в Кабардино-Балкарии (19,5%), Карачаево-Черкесии (18%) и Дагестане (13%). В Чеченской Республике объем составил 22,8 млрд руб., в Ингушетии — 10,7 млрд руб.

«В Республике Дагестан стабильно отмечается положительная динамика роста вложений в розничном и корпоративном сегментах. За 2025 год Сбер нарастил суммарный объем портфелей средств физических и юридических лиц на 13%»,— отметил управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов.

По его словам, рост обеспечили привлекательные процентные ставки и удобство дистанционных сервисов. Большинство депозитов и накопительных счетов оформили через цифровые каналы. На долю офисов пришлось 27% открытий.

Около 4% клиентов, открывших депозит в 2025 году, параллельно приобретали инвестиционные продукты банка — облигации и индивидуальные инвестиционные счета.

Тат Гаспарян