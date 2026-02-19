Ставропольцы в 2025 году заключили 125 тысяч договоров долгосрочных сбережений

Жители Ставропольского края в 2025 году заключили более 125 тыс. договоров по Программе долгосрочных сбережений (ПДС), что в 2,5 раза превысило показатель 2024 года, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий объем взносов ставропольцев за два года действия программы приблизился к 8 млрд руб., из них 6,5 млрд руб. поступили именно в 2025-м. Ставрополье уверенно лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по числу договоров и объему взносов, более 4% жителей края уже участвуют в проекте.

Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов объясняет рост популярности ПДС высокой доходностью пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. По данным ЦБ, за девять месяцев 2025 года она достигла более 13% годовых. «Это привлекательные инвестиционные показатели, которые мотивируют людей. А рост взносов почти в шесть раз связан с переносом пенсионных накоплений из других фондов: решение принимали в 2024 году, процесс занял около года, и в 2025-м средства завершили перевод», — уточняет господин Тикунов.

Регион опережает другие субъекты СКФО: за три квартала 2025 года ставропольцы оформили свыше 17 тыс. договоров и внесли почти 820 млн руб., что сделало край лидером округа. К октябрю число договоров уже превысило 130 тыс., подтверждая динамику. В целом по России программа набирает обороты: в 2025 году граждане заключили 7,1 млн договоров, привлекли 500,7 млрд руб., а число участников достигло 10,5 млн человек. Объем личных взносов вырос до 307 млрд руб. — втрое к 2024 году, государство добавило 52 млрд руб. софинансирования.

ПДС — добровольная накопительная программа с господдержкой, которую Минфин и ЦБ запустили в 2024 году. Граждане выбирают НПФ, вносят взносы, фонд инвестирует средства для защиты от инфляции и роста капитала. Выплаты стартуют через 15 лет участия, по достижении 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины), или досрочно при тяжелой болезни и потере кормильца. Взносы от 2000 руб. в год предполагают государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет, плюс налоговый вычет до 52 тыс. руб. и освобождение от НДФЛ на сумму взносов. Средства застрахованы на 2,8 млн руб.

Станислав Маслаков