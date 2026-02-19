В Лесном вынесли приговор за хищение денег через сервис поиска попутчиков

В Лесном осудили четверых за кражу средств в размере больше полумиллиона через сервис для поиска попутчиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними на момент преступления, приговорили к срокам от 3 до 3,5 лет в колонии, с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет, а организатора — к шести годам в колонии. Их признали виновными по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, организованной группой). Электронную технику, которую подсудимые использовали для совершения преступлений, у них изъяли.

Суд установил, что они размещали в сервисе поиска попутчиков фейковые объявления о поездках по России. Когда попутчики откликались на объявление, мх убеждали оплатить поездку онлайн и высылали фиктивные ссылки на оплату. Они были созданы в мессенджере и замаскированы под платежный шлюз платформы сервиса поиска автопопутчиков.

Потерпевшие вводили данные своих карт на сайте, после этого с них списывали денежные средства. В результате они теряли деньги, а поездку не совершали.

В октябре в Свердловской области задержали организованную группу из шести человек, которых обвиняли в краже денег через сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они похищали средства в размере от 600 руб. до 55 тыс. руб.

Анна Капустина