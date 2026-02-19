На Дону на трех терминалах выявлены нарушения при перевалке грузов

Волго-Донская транспортная прокуратура выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО ПКФ «Братья», ООО «Ростовский зерновой терминал», ООО «Азово-Донской зерновой терминал». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Проверка показала, что не все сотрудники, занятые перевалкой грузов, прошли аттестацию в соответствии с требованиями. Также выявлено, что технические паспорта узлов и агрегатов оформлялись с нарушениями. Некоторые важные элементы на опасных производственных объектах установлены не полностью.

На основании этого прокурором руководителям терминалов внесены представления, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».

Наталья Белоштейн