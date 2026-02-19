Пожар на Ильском НПЗ полностью потушен

Возгорание на Ильском НПЗ в Северском районе, произошедшее из-за атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 17 февраля, полностью ликвидировано. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По информации ГУ МЧС России по региону, открытое горение на территории Ильского НПЗ было ликвидировано 18 февраля в 23:04. Полностью огонь потушили в 07:07 19 февраля.

Как ранее сообщал оперштаб, в тушении пожара участвовали 125 человек и 34 единицы техники.

Алина Зорина