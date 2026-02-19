Гордума Ижевска поддержала создание управления по молодежной политике

Депутаты городской думы Ижевска на очередной сессии поддержали создание управления по молодежной политике в администрации города. С соответствующей инициативой ранее выступил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. В связи с этим управление по физической культуре, спорту и молодежной политике меняет название на управление по физической культуре и спорту.

О необходимости появления отдельного подразделения, курирующего молодежную политику, Дмитрий Чистяков заявил в своей программе при переизбрании на пост главы города 27 ноября 2025 года. Удержание молодежи в Ижевске он тогда назвал одной из ключевых задач на ближайшие годы.

26 января 2026 года начался отбор кандидатов на пост начальника управления по молодежной политике. Прием документов завершился 13 февраля. 25 февраля анонсировали собеседование и самопрезентацию соискателей.