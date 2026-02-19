В ДТП в центре Ростова-на-Дону пострадал 49-летний автомобилист

В аварии в центре Ростова-на-Дону пострадал 49-летний водитель. ДТП случилось вечером 18 февраля на проспекте Буденновском, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 49-летний водитель «Лады Гранта» проехал на красный свет. На перекрестке он столкнулся с автомобилем HAVAL. От удара иномарку отбросило на опору дорожных знаков.

В результате случившего пострадал водитель отечественной легковушки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская