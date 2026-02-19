Курганский департамент соцполитики изменил правила торгов для своих учреждений

Департамент соцполитики Курганской области исполнил предупреждение регионального управления ФАС и изменил правила проведения торгов у единственного поставщика для подведомственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Нарушения в положении о закупках департамента обнаружили после плановой проверки. Выяснилось, что некоторые подконтрольные ведомству учреждения заключали договоры с единственным поставщиком, не проводя конкурсный отбор. Это могло создавать преимущество отдельным компаниям, подчеркивают в УФАС. При проверке документов были обнаружены расхождения некоторых положений с законом, условия для подписания соглашений без проведения торгов были сформулированы некорректно.

Курганское УФАС России выдало департаменту региона предупреждение. Ведомство внесло необходимые коррективы в документы. Поправки касаются всех 23 подконтрольных учреждений.

Виталина Ярховска