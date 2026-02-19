Заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина задержали сотрудники ФСБ

Задержан заместитель главы администрации Новороссийска Роман Карагодин, курирующий вопросы строительства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, Романа Карагодина задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время причины задержания чиновника неизвестны.

На сайте мэрии Новороссийска в разделе «Структура администрации» информация о Романе Карагодине удалена.

Роман Карагодин был назначен исполняющим обязанности заместителя главы в апреле прошлого года, его утвердили на должность в октябре. Чиновник также являлся начальником МКУ «Управление строительства» с июня 2024 года.

Кристина Мельникова