Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина задержали сотрудники ФСБ

Задержан заместитель главы администрации Новороссийска Роман Карагодин, курирующий вопросы строительства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, Романа Карагодина задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время причины задержания чиновника неизвестны.

На сайте мэрии Новороссийска в разделе «Структура администрации» информация о Романе Карагодине удалена.

Роман Карагодин был назначен исполняющим обязанности заместителя главы в апреле прошлого года, его утвердили на должность в октябре. Чиновник также являлся начальником МКУ «Управление строительства» с июня 2024 года.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все