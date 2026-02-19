Стала известна программа предстоящего Кубка России по биатлону в Златоусте

С 26 февраля по 1 марта в Златоусте пройдет Кубок России по биатлону. В лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой разыграют шесть комплектов наград среди мужчин и женщин в спринте, гонке преследования и масс-старте, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Согласно программе,26 февраля пройдет женский спринт дистанцией 7,5 км, а 27 февраля — мужской спринт на 10 км. 28 февраля состоится церемония открытия, после чего гонка преследования среди женщин на 1 км, и среди мужчин на 12,5 км. В заключительный день соревнования 1 марта пройдут масс-старты среди женщин и мужчин с дистанциями на 12,5 км и 15 км соответственно.

Ольга Воробьева