Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наталья Каринцева сохранила пост председателя контрольно-счетной палаты Ижевска

Депутаты городской думы Ижевска вновь переназначили Наталью Каринцеву на пост председателя контрольно-счетной палаты города. Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии муниципального парламента.

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Наталья Каринцева занимает данную должность с 2021 года. Контрольно-счетная палата занимается обеспечением депутатского контроля над расходами средств бюджета, внебюджетных средств и муниципальной собственности.