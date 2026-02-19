Наталья Каринцева сохранила пост председателя контрольно-счетной палаты Ижевска

Депутаты городской думы Ижевска вновь переназначили Наталью Каринцеву на пост председателя контрольно-счетной палаты города. Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии муниципального парламента.

Наталья Каринцева занимает данную должность с 2021 года. Контрольно-счетная палата занимается обеспечением депутатского контроля над расходами средств бюджета, внебюджетных средств и муниципальной собственности.