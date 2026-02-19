Ростовская область отправила в Таджикистан 114 тонн мяса птицы

С территории Ростовской области в Таджикистан экспортировано 6 партий мяса птицы весом 114 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Мониторинг данных ФГИС «ВетИС», компонента «Меркурий», показал отсутствие нарушений в плане законности происхождения экспортируемой продукции.

Наталья Белоштейн