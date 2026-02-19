Младшую из найденных сестер из Петербурга могут вернуть родственникам

Младшую из обнаруженных вместе с матерью во Владимирской области сестер, могут вернуть вернуть родственникам в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

О пропаже двух сестер 18 и 11 лет из Петербурга стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что они оказались в секте «Царская империя», в которой состоит их мать. Позднее они вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая сестра Марина заявила, что «имеет волю проживать, где хочет».

Недавно их поиск расширили на 15 регионов, а накануне СКР объявил об их обнаружении.

Артемий Чулков