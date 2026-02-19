Штат участковых полиции в Ижевске укомплектован только наполовину

Некомплект сотрудников патрульно-постовой службы в Ижевске составляет 55%. Об этом на сессии гордумы столицы Удмуртии рассказал начальник УМВД по Ижевску Алексей Балобанов, отвечая на вопросы депутатов. Это связано в том числе с командировками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Плотность наружных нарядов ППС снижена практически критически. Выводим всех»,— отметил Алексей Балобанов. По его словам, если раньше в одном районе города работали 4 наряда ППС, то сейчас только один.

Депутаты также поинтересовались степенью нехватки службы участковых уполномоченных. Начальник УМВД сообщил, что по ним некомплект составляет 42%, т. е. вакантны 55 должностей из 130. Он добавил, что в Москве, Петербурге, Татарстане есть доплаты участковым от местных администраций. Депутат Андрей Зюзин предложил администрации Ижевска рассмотреть возможность введения подобных доплат.

«Я не знаю насчет доплаты, это вопрос для обсуждения, но то, что точно можно сделать, это создание и поддержка добровольных народных дружин»,— прокомментировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Начальник УМВД подтвердил, что польза от работы таких дружин есть, однако введение стимулирующих выплат позволит уменьшить проблему нехватки участковых и повысить оперативность их реагирования.

Депутат Олег Мальцев поддержал предложение Андрея Зюзина, отметив, что участковые работают непосредственно с населением, и их некомплект является реальной проблемой, которую нужно решать.

В итоге депутаты приняли протокольное поручение администрации города проработать создание муниципальной программы о ежемесячной выплаты стимулирующего характера участковым уполномоченным.

Напомним, ранее глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов на сессии Госсовета республики сообщил о некомплекте личного состава полиции 29%.