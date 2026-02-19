В Ростове на 16% выросло число строящихся многоквартирных домов

В январе 2026 года в Ростове-на-Дону строилось 194 многоквартирных жилых дома, что на 16% больше, чем в аналогичный период 2025 года, но на четыре объекта меньше, чем в декабре 2025 года. Об этом сообщил «Домостройдон.ру».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время число жилых комплексов уменьшилось с 59 до 54, а количество застройщиков сократилось с 36 до 33 компаний. Мелкие игроки покинули рынок, однако объемы строительства удалось сохранить за счет объединения оставшихся проектов.

На данный момент в Ростове-на-Дону насчитывается более 73,2 тыс. квартир в новых жилых комплексах, общая площадь которых составляет 3,4 млн кв. м.

За последний месяц количество квартир и общая площадь немного уменьшились — примерно на 4–4,5%. По мнению экспертов, это связано с сезонным спадом активности и исключением из реестра объектов, строительство которых было завершено в конце прошлого года. Несмотря на это, годовой прирост рынка остается значительным: количество квартир увеличилось на 10%, а общая площадь жилья выросла почти на 11%.

Наталья Белоштейн