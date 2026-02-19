В акватории Сочи 19 февраля пройдут учебные стрельбы

В четверг, 19 февраля, с 09:00 до 22:00 в акватории морского порта Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Мероприятия организуются в формате плановой тренировки. Перед началом будет осуществлено речевое оповещение населения, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Учения пройдут в границах морской акватории порта. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании пребывания в прибрежной зоне. Подчеркивается, что отработка практических действий направлена на повышение уровня безопасности и готовности подразделений к выполнению поставленных задач.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результатах работы средств противовоздушной обороны в ночь на 19 февраля. По данным ведомства, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами страны.

Согласно официальной информации, 50 БПЛА сбиты над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской областями.

В ночь на 17 февраля над территорией Краснодарского края было уничтожено 18 беспилотников самолетного типа, еще 50 — над Черным морем и 29 — над Азовским морем. Утром силы ПВО отразили атаку трех БПЛА над регионом, над акваторией Черного моря ликвидировано 15 крылатых дронов.

После ночной атаки фрагменты беспилотников обнаружены в ряде муниципалитетов Краснодарского края. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, которое было локализовано на площади 700 кв. м. В поселке Ильском Северского района при падении обломков пострадали два человека.

Мария Удовик