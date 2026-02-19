Циклон принесет в Петербург небольшой снег 19 февраля

Погоду в Санкт-Петербурге 19 февраля будет определять северная периферия активного циклона, выходящего на запад центральной России. В связи с этим во второй половине дня в городе ожидается небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит -6…-8 градусов, в Ленинградской области — -6…-11 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет снизится до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

20 февраля временами снег. Ночью ожидается -9…-11 градусов, днем — -8…-10 градусов.

Артемий Чулков