В Краснотурьинске оборвались электропровода из-за аварии с башенным краном

В Краснотурьинске произошел обрыв передач из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, автомобиль Renault c полуприцепом перевозил башенный кран. Водитель допустил наезд на линию электропередач. Без электричества временно остались 15 домов.

Сотрудники ГАИ установили, что 41-летний водитель ехал из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. У водителя отсутствовали права на управление транспортными средствами категории СЕ, полиса ОСАГО.

Госавтоинспекция проводит проверку. В отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Анна Капустина