В Еманжелинске осудили четырех членов ОПГ за вымогательства и похищения людей

Еманжелинский городской суд Челябинской области вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы. Фигурантов признали виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве в особо крупном размере (п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Фигурантов задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России в 2024 году. Уголовные дела в отношении фигурантов расследовали сотрудники Следственного комитета. Суд и следствие установили, что активные участники преступного формирования длительное время занимались грабежами, вымогательствами, разбойными нападениями, а также похищением и запугиванием людей.

«Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей с применением оружия и насилия с причинением вреда здоровью разной степени тяжести»,— сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Суд в Еманжелинске назначил двум фигурантам наказание в виде лишения свободы на 11 лет каждому, двум другим — 10 лет 6 месяцев каждому. Отбывать наказание все будут в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.