В челябинском управлении Роспотребнадзора назначили временного руководителя

Временно исполняющей обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области назначена Полина Емельянова после ареста Анатолия Семенова, обвиняемого в мошенничестве. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в ведомстве.

Полина Емельянова занимала пост заместителя руководителя челябинского управления. Она подписала последнее опубликованное на данный момент постановление главного санитарного врача по региону об усилении мер контроля за состоянием воды в весенний паводок.

Ранее ведомство возглавлял Анатолий Семенов. По данным сайта управления, он еще остается руководителем. Несколько дней назад стало известно о задержании господина Семенова сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий региона главный санитарный врач по области лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми, по данным источника, фактически владели и руководили его родственники. Последние также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Вскоре Генпрокуратура РФ подала иск с требованием изъять имущество у господина Семенова и его близких на 400 млн руб.

Виталина Ярховска