Прокуратура проведет проверку по факту нападения школьника на одноклассника в Прикамье

Прокуратурой Александровска организована проверка по факту нападения школьника на одноклассника в местном образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. В ходе мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для установления обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.