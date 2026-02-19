Восемь лет лишения свободы за сбыт наркотиков дали ижевчанке

Ленинский райсуд Ижевска приговорил 32-летнюю местную жительницу к 8 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году женщина приобрела наркотическое вещество, содержащее а-пирролидиновалерофенон (PVP), и в августе того же года сбыла его. Подсудимая признала свою вину.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины, раскаяние и состояние здоровья осужденной, которая является инвалидом второй группы. Также была назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.

Анастасия Лопатина