В Ставрополе объем финансирования образования увеличен на 22%

В 2025 году объем финансирования образования в Ставрополе превысил 9,5 млрд руб., что на 22% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Средства направлены на развитие инфраструктуры, оснащение учреждений и улучшение условий обучения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в столице региона работают 130 образовательных учреждений, где обучаются более 83 тыс. детей.

Отмечается, что в 2025 году выросли и расходы на питание: нормы в детсадах увеличены на 12,6%, в школах — в среднем на 62%. Бесплатным горячим питанием обеспечены почти 24,8 тыс. учеников начальных классов.

Наталья Белоштейн