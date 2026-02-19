«Трактор» всухую проиграл «Салавату Юлаеву» на выездном матче

В Уфе челябинская хоккейная команда «Трактор» всухую проиграла местному клубу «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 0:6.

Голы в составе «Салавата Юлаева» забили Егор Сучков, Евгений Кузнецов, Девин Броссо, оформивший дубль, Шелдон Ремпал и Джек Родевальд.

«Трактор» продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 58 очками. Следующий матч команда сыграет дома 20 февраля и примет у себя «Северсталь» из Череповца.

Ольга Воробьева