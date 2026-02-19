Суд взыскал 96,5 млн рублей с Калужского турбинного завода в пользу «Силовых машин»

Арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО «Калужский турбинный завод» 96,5 млн рублей в пользу АО «Силовые машины» из-за просрочки поставки оборудования для гидроагрегата Угличской ГЭС и оказания услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке. На вступившее в силу решение суда обратил внимание «Деловой Петербург».

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор 26 августа 2021 года, общий срок исполнения был установлен до 11 августа 2023 года. Фактическое завершение поставки и оказания услуг подтверждено актом от 24 декабря 2024 года. Истец заявлял ко взысканию неустойку в размере 658,47 млн рублей и 30,66 млн рублей убытков.

Суд признал расчет неустойки соответствующим условиям договора, но снизил ее размер по ст. 333 ГК РФ до 65,85 млн рублей, указав на несоразмерность санкций последствиям нарушения. В части убытков требования удовлетворены полностью. «Силовые машины» заявляли их как расходы, взысканные с компании в пользу ПАО «РусГидро» из-за срыва сроков поставки того же оборудования. Кроме того, с ответчика взыскали 3,92 млн рублей госпошлины.

