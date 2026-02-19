По объемам производства муки Ставрополье заняло восьмое место в России
В 2025 году в Ставропольском крае произвели 331,4 тыс. т муки. По этому показателю регион занял восьмое место в стране. Об этом сообщает центр агроаналитики Минсельхоза России.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
При этом производство муки на Ставрополье сократилось на 11% в сравнении с 2024 годом, когда было произведено 373,8 тыс. т. Тогда регион занимал также восьмое место в России.
В 2025 году лидерство по производству муки сохранил Алтайский край, выпустив 780,5 тыс. т, что составляет 8,2% от общего объема производства муки по стране.