По объемам производства муки Ставрополье заняло восьмое место в России

В 2025 году в Ставропольском крае произвели 331,4 тыс. т муки. По этому показателю регион занял восьмое место в стране. Об этом сообщает центр агроаналитики Минсельхоза России.

При этом производство муки на Ставрополье сократилось на 11% в сравнении с 2024 годом, когда было произведено 373,8 тыс. т. Тогда регион занимал также восьмое место в России.

В 2025 году лидерство по производству муки сохранил Алтайский край, выпустив 780,5 тыс. т, что составляет 8,2% от общего объема производства муки по стране.

Наталья Белоштейн