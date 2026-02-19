ФК «Ростов» уступил ЦСКА на зимних сборах

Футбольный клуб «Ростов» в ходе зимнего учебно-тренировочного сбора провел спарринг с ЦСКА и уступил в нем 1:3 (0:2). Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Единственный мяч в составе «желто-синих» на 62 минуте матча забил Егор Голенков.

Первый матч чемпионата после зимнего перерыва «Ростов» проведет 28 февраля. В этот день дончане сыграют на выезде с ФК «Краснодар».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что единственным владельцем футбольным клубом «Ростов» стала Ростовская область .

Наталья Белоштейн