ФК «Ростов» уступил ЦСКА на зимних сборах
Футбольный клуб «Ростов» в ходе зимнего учебно-тренировочного сбора провел спарринг с ЦСКА и уступил в нем 1:3 (0:2). Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Единственный мяч в составе «желто-синих» на 62 минуте матча забил Егор Голенков.
Первый матч чемпионата после зимнего перерыва «Ростов» проведет 28 февраля. В этот день дончане сыграют на выезде с ФК «Краснодар».
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что единственным владельцем футбольным клубом «Ростов» стала Ростовская область .