Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге вновь похолодает

В Екатеринбурге в ближайшую неделю ожидают заморозки до -12 градусов днем и -20 ночью. Это следует из данных канала «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

19 февраля в Екатеринбурге ожидается температура -6...-8 градусов, с ветром 3-8 м/с, который ослабнет к вечеру. Прогнозируют переменную облачность без осадков.

20 февраля -9 градусов днем, 21 февраля температура опустится до -10° C, а 22 февраля ожидается -12 градусов. По данным уральского гидрометцентра, 21 февраля ожидается небольшой снег.

Ночью на 23 февраля температура опустится до -20. Днем 24 февраля прогнозируют -9 градусов, 25 февраля — -7°C, 26 февраля ожидается температура в -8 градусов.

Анна Капустина

Новости компаний Все