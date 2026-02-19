Ветеран СВО назначен советником мэра Кызыла

Советником мэра Кызыла назначен ветеран СВО Конгар Кылан-оол. Сообщение о кадровом решении размещено в аккаунте администрации столицы Республики Тыва в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы мэрии, Конгар Кылан-оол является участником федеральной кадровой подготовки ветеранов СВО «Время героев». Он принимал участие в специальной военной операции в 2022—2024 годах. «В ноябре 2024 года, в ходе выполнения боевых задач в островной зоне р. Днепр, получил тяжелое ранение»,— говорится также в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце декабря 2025 года мэром Кызыла был избран Айдын Сарыглар.

Валерий Лавский