Глава СК интересуется причинами нерасселения аварийного дома в Златоусте

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области доложить о причинах нерасселения аварийного дома в Златоусте, сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобой в информационный центр СКР обратилась местная жительница. По ее словам, дом на улице имени Ленина не могут в течение длительного времени расселить. Трехэтажное здание 1926 года постройки непригодно для проживания. Конструкции и кладка фасада, кровля разрушаются, пол прогнил, холодная вода подается с перебоями. Строение признали аварийным в июле 2024 года, но граждан новым жильем не обеспечили. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска