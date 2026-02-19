Донской производитель одежды намерен в 10 раз увеличить штат сотрудников

В Ростовской области компания «Булава» планирует увеличить численность персонала в десять раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина. Производитель одежды намерен нанять 1,4 тыс. работников.

По данным издания «Город N», «Булава» подбирает сотрудников в Семикаракорске и Шахтах.

Компания «Булава» в 2025 году приобрела производственные мощности корпорации «Глория Джинс» в Зверево, Красном Сулине и Усть-Донецком районе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», компания «Булава» специализируется на производстве спецодежды. В числе соучредителей компании – структура концерна «Калашников». Производитель выпускает одежду для рыбалки, охоты и туризма под брендом «Скаут».

Наталья Белоштейн