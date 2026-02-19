МЧС предупреждает о вероятности возникновения ЧС на Кубани

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и вероятности возникновения ЧС в регионе 19 февраля. По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, в горных районах — с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в южной части края возможен туман. Ветер восточный и юго-восточный силой 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с, в отдельных районах — 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, в северной половине края и юго-восточных предгорных районах — 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов, в северной части — до 6-11 градусов, в южной — до 15-20 градусов. В горах ночью ожидается 0-5 градусов, днем — 2-7 градусов тепла.

На черноморском побережье прогнозируется облачность с прояснениями и местами дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем — до 15-20 м/с, вечером 18 февраля в отдельных районах — 22-27 м/с. Температура ночью 8-13 градусов, днем — 13-18 градусов тепла.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без значительных осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов возможен туман. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов, днем — 15-17 градусов тепла.

В Сочи и на федеральной территории Сириус в течение суток 19 февраля прогнозируется комплекс опасных явлений: сильные дожди с грозой, усиление ветра до 17-22 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей небольшого объема.

В предгорьях днем 19 февраля ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, а также гололедица на дорогах. В высоких горах прогнозируется очень сильный снегопад, метель и усиление ветра до 25-29 м/с.

В связи со сложными погодными условиями МЧС рекомендует жителям оставаться дома, следить за состоянием отопительных и осветительных систем, использовать непромокаемую одежду и обувь. При выходе из дома необходимо взять документы, ценности, небольшой запас продуктов, воды и медикаменты. Также рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб.

Алина Зорина