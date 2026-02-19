В Когалыме сотрудницу ПВЗ обвинили в краже товара

В Когалыме (ХМАО — Югра) возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража совершенная в крупном размере) в отношении сотрудницы пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из крупных маркетплейсов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

По данным ведомства, девушка с сентября 2025 года по январь 2026 года работала в ПВЗ и воровала товары. Она оформляла заказы через свой кабинет на маркетплейсе и кабинет своего знакомого.

Пришедшие товары она забирала себе, при этом в систему она вносила данные о возврате товара, либо дожидалась его автоматического списания. Среди похищенного ей — ювелирные изделия, бытовая техника, автозапчасти, электроника и другие товары, указали в полиции.

Нарушения обнаружила служба безопасности маркетплейса. Предварительно ущерб оценили в более 250 тыс. руб. Подозреваемая дала показания и частично возместила ущерб.

Анна Капустина