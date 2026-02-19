На трассе в Ставропольском крае в ДТП погиб пешеход

На 312 км автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минводы в результате ДТП один пешеход погиб, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как выяснили инспекторы, водитель «КамАЗа» выбрал небезопасную скорость и врезался в стоящий «ВАЗ-21099», который продолжив движение, допустил наезд на двух пешеходов и «ВАЗ-2110».

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн