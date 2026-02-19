«Нова-инвест» подписала договор о КРТ 46 га в Октябрьском районе Новосибирска

Новосибирская компания ООО «СЗ Нова-инвест» получила право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах ул. Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и Доватора в Октябрьском районе площадью 46 га. С застройщиком, который стал единственным участником аукциона, подписан договор по начальной цене — 600 млн руб., свидетельствуют данные электронного протокола на сайте торговой площадки «ГИС торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно условиям договора, компании предстоит построить 853,9 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье (площадь квартир 411,3 тыс. кв. м) и объекты общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры. На территории комплексного развития предусмотрено возведение двух детских садов, школы на 1,5 тыс. мест и ряд других социальных объектов, а также масштабное благоустройство. Работы должны быть выполнены до 2039 года.

Застройщику также необходимо будет снести 18 ветхих и аварийных многоквартирных домов, постройки в частном секторе, которые расположены на территории КРТ.

По данным сервиса Rusprofile, «СЗ Нова-инвест» зарегистрировано в Новосибирске 5 декабря 2025 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Марина Диброва. Компания принадлежит ООО СК «Строй Град» (90%) и ООО «Ельцовский Парк» (10%).

Лолита Белова