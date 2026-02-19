«Сибирь» проиграла «Амуру» в овертайме

В матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги 18 февраля «Сибирь» встретилась со своим главным конкурентом в борьбе за место в плей-офф. Новосибирцы на «Сибирь-Арене» принимали хабаровский «Амур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Гости открыли счет первым же броском в матче. Сравнять его «Сибири» удалось только в третьем периоде — Семен Кошелев реализовал большинство. В самом начале овертайма дальневосточники вырвали победу — 2:1.

«Сибирь» с 56 очками осталась на восьмом месте конференции «Восток». Ее отрыв от «Амура» сократился до семи очков. При этом хабаровчане сыграли на матч меньше.

Валерий Лавский