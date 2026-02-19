В суд направлено дело в отношении экс-главы департамента мэрии Новосибирска

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2015-го по 2018 год фигурант дела получил от предпринимателя взятки в виде наручных часов Cartier, кожаного портфеля и сумки из кожи крокодила. Общая стоимость подношений составила более 400 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, чиновник обеспечил бизнесмену общее покровительство и лояльное отношение к задолженностям по арендной плате за земельные участки, договоры по которым были оформлены на подконтрольные коммерсанту организации с горадминистрацией.

Кроме того, установило следствие, Георгий Жигульский в 2022 году отказался от притязаний на восстановление прав на земельный участок, принадлежащий городу, на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест. Действия главы департамента, согласно материалам дела, нанесли ущерб городской казне в виде недополученной прибыли в особо крупном размере. Также чиновник продал принадлежащую муниципалитету долю в праве общей долевой собственности свыше 20% на снегоплавильную станцию ООО «Строй-Сервис» по заниженной стоимости. Таким образом, городской бюджет недополучил 28 млн руб., говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорным ведомством был подан иск о взыскании в пользу мэрии более 1,2 млрд руб. на сумму причиненного ущерба. Георгий Жигульский был задержан в феврале 2025 года. Он занимал пост главы имущественного департамента мэрии с 2015 года по май 2024 года.

Александра Стрелкова