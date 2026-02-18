Глава СКР затребовал доклад о расследовании дела по факту ДТП с автобусом на М-4 «Дон»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского транспорта, которое произошло 18 февраля в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», происшествие произошло в Миллеровском районе на 868 км федеральной трассы М-4 «Дон». Рано утром столкнулись автобус, следующий по маршруту «Москва-Стаханов», и бензовоз. В результате, кабина и передняя часть салона автобуса оказались сильно повреждены. Пострадали пять человек, один из которых находится в реанимации.

«По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,– напомнили в пресс-службе.

Здесь добавили, что Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ефим Мартов