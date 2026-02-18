В Ростове 16% жителей планируют продлить отдых на 23 февраля

В Ростове-на-Дону 16% экономически активных жителей стремятся присоединить дни отпуска или отгулы к длинным выходным по случаю Дня Защитника Отечества – 23 февраля. Об этом сообщили представители сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Super Job. Они уточнили, что чаще дни к праздничным выходным присоединяют мужчины.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Аналитики сервиса напомнили, что в 2026 году граждан, работающих в режиме пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждут сразу три нерабочих дня подряд. В связи с этим, специалисты Super Job провели опрос и выяснили, что менее 20% ростовчан намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе праздничный отдых. 62% респондентов сообщили, что не имеют таких планов, а 17% сказали, что работают по сменному графику.

Среди горожан с месячным доходом до 80 тыс. руб. только 6% планируют брать отпуска и отгулы на время главного мужского праздника. Для сравнения, среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц желающих сделать праздники длиннее оказалось уже 18%.

Ефим Мартов